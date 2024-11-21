У Німеччині зростає кількість банкрутств: з ринку підуть 20 000 компаній у 2024 році
У Німеччині зросла кількість корпоративних банкрутств у жовтні на 23% порівняно з жовтнем минулого року. Про це повідомляє Bild із посиланням на дані німецького статистичного відомства (Destatis).
Тенденція збільшення банкрутств спостерігається з червня поточного року, зазначено у повідомленні Destatis.
Найбільше банкрутств на 10 000 компаній припало на транспортний і складський сектор – 9,2 випадку. Далі слідує індустрія гостинності з 7,8 випадку банкрутства й інші економічні послуги (наприклад, агентства тимчасового працевлаштування) з 7,3 випадку, а також будівельна галузь із 7,2 випадку банкрутства на 10 000 компаній.
За прогнозами опитаних Bild аналітиків, у 2024 році кількість корпоративних банкрутств у Німеччині перевищить 20 000.
"Високі витрати на енергію, брак кваліфікованих кадрів, надмірний податковий і бюрократичний тиск — усе це погіршує фінансову ситуацію компаній", – прокоментував виданню експерт з малого бізнесу Марк Еверс.
Професор Інституту економічних досліджень Halle Штефан Мюллер пояснює, що для багатьох компаній ситуація стала критичною після того, як вони перестали отримувати допомогу від держави.
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