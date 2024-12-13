Бундесбанк визнав структурні проблеми в Німеччині: країні загрожує ще рік стагнації

Найбільша економіка Європи навряд чи зросте у 2025 році після чергового спаду

Йоахім Нагель (Фото: EPA / Hannibal Hanschke)

Бундесбанк визнав структурні проблеми в економіці країни. Згідно з новим прогнозом Бундесбанку, економіка Німеччини навряд чи зросте у 2025 році після чергового спаду цього року.

"Німецька економіка бореться не тільки з постійними економічними перешкодами, а й зі структурними проблемами", – сказав президент Бундесбанку Йоахім Нагель.

Валовий внутрішній продукт впаде на 0,2% у 2024 році, заявив банк у п'ятницю, урізавши червневий прогноз зростання на 0,3%. Виробництво збільшиться лише на 0,2% у 2025 році, а не на 1,1%, як прогнозували раніше.

Бундесбанк очікує, що економіка стагнуватиме цієї зими й почне повільно відновлюватися лише протягом наступного року. На 2026 та 2027 роки банк прогнозує зростання на 0,8% та 0,9%.

Однак існують ризики зниження через ймовірне запровадження американських мит після повернення до влади у США Дональда Трампа. Торговельний конфлікт може навіть призвести до стагнації чи скорочення ВВП Німеччини у 2025 році.

Крім того, сильна залежність Німеччини від експорту робить її особливо вразливою до зниження зовнішнього попиту. Німецькі компанії дедалі частіше стикаються з все більшою конкуренцією з боку країн, що розвиваються.

"Китай, зокрема, сильно наздогнав і помітно збільшив частку ринку в таких секторах, як автомобільна та хімічна промисловість, а також машинобудування, які особливо важливі для німецької промисловості", – пишуть експерти.

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Що стосується інфляції, Бундесбанк переглянув свій прогноз із червня у бік зниження. Очікується, що зростання споживчих цін залишиться високим у 2025 році, лише трохи знизившись – до 2,4% з 2,5%. Однак найближчими роками банк прогнозує поступове повернення інфляції до 2%.

Останнім часом в економіці Німеччини – найбільшій у Європі – домінують погані новини (наприклад, загроза закриття заводів Volkswagen, рішення Intel заморозити плани з будівництва нових виробничих потужностей).

Наприкінці вересня Bloomberg писав, що, за оцінками уряду ФРН, зростання ВВП цього року буде нульовим або навіть від'ємним. Однак у жовтні прогноз ділової активності у Німеччині несподівано покращився.