Німеччина переглянула прогноз свого ВВП: буде падіння другий рік поспіль

ВВП Німеччини скоротиться на 0,2% за підсумками 2024 року

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек (Фото: Hannibal Hanschke/EPA)

Уряд Німеччини погіршив прогноз зростання ВВП і заявив, що за підсумками 2024 року очікує падіння економіки на 0,2%. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

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У 2023 році ВВП Німеччини скоротився на 0,3% проти попереднього року. Якщо прогноз уряду виправдається, то це стане лише другим випадком послідовного річного скорочення ВВП з моменту возз'єднання Західної та Східної Німеччини у 1990 році.

Ще у квітні міністр економіки Німеччини Роберт Габек прогнозував зростання економіки на 0,3% за підсумками 2024 року.

У новому прогнозі міністр Габек очікує, що ВВП Німеччини збільшиться на 1,1% у 2025 році, а потім темпи зростання прискоряться до 1,6% у 2026 році.

За словами міністра, Німеччина наразі зіткнулася з низкою структурних проблем, до яких він відніс відсутність енергетичної безпеки, надмірну бюрократію, брак кваліфікованих робітників і геополітичну невизначеність.

Останнім часом в економіці Німеччини – найбільшій у Європі – домінують погані новини, наприклад, загроза закриття заводів Volkswagen, рішення Intel заморозити плани будівництва нового заводу.

У липні німецький уряд погодив низку заходів, спрямованих на стимулювання економіки, включно з кроками щодо зміцнення приватних та державних інвестицій, розширенням використання відновлюваних джерел енергії, скороченням бюрократії. Пакет включає податкові пільги, стимули для працевлаштування та зниження цін на електроенергію. Однак ці кроки дадуть результати лише наступного року, визнають в уряді.