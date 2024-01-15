Економіка Німеччини скотилася у рецесію

У 2024 році економіка Німеччини в кращому разі покаже 0,6% зростання

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В економіці Німеччини розпочалася рецесія після двох кварталів скорочення ВВП: на 0,1% у третьому кварталі та на 0,3% — у четвертому. Про це пише tagesschau з посиланням на дані Федерального статистичного управління.

ВВП Німеччини скоротився на 0,3% у 2023 році, порівнюючи з попереднім роком.

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Причиною скорочення економіки Німеччини є загальне зниження глобальної економічної активності та падіння споживчих витрат у країні через зростання цін.

"Німецька економіка вже чотири роки перебуває у режимі майже постійної кризи", – констатує Гамбурзький інститут світової економіки (HWWI).

Після кризи, викликаної коронавірусом, стався напад Росії на Україну в лютому 2022 року, що тимчасово призвело до різкого зростання цін на енергоносії та харчові продукти. Конфлікт на Близькому Сході викликає нову невизначеність. Ситуацію погіршила нещодавня бюджетна криза у Німеччині.

Промисловість — основа німецької економіки — довгий час демонструє слабкі економічні показники. Промислове виробництво у листопаді падало шостий місяць поспіль. Востаннє така тривала негативна тенденція спостерігалася у 2008 році під час фінансової кризи. Майже через чотири роки після початку пандемії темпи промвиробництва все ще на 9% нижчі за доковідний період.

У Commerzbank очікують, що за підсумком 2024 року економіка Німеччини скоротиться ще на 0,3%.

За оптимістичним сценарієм, озвученим Німецьким інститутом економічних досліджень, ВВП Німеччини зросте на 0,6% цього року.

Динаміка ВВП Німеччини (Джерело: tagesschau)

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