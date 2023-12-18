The Economist назвав найкращу економіку року серед багатих країн
Греція стала найкращою економікою 2023 року серед 35 найбагатших країн за версією The Economist.
України в рейтингу немає. Серед країн-сусідів найкращий результат у Польщі – 10 місце.
Греція другий рік поспіль очолює рейтинг завдяки ринковим реформам. Реальна вартість фондового ринку Греції зросла на понад 40% за рік.
The Economist оцінював країни за п'ятьма економічними та фінансовими показниками — інфляцією, "шириною інфляції", ВВП, робочими місцями та фондовим ринком.
На вершині рейтингу — економіки Америки: США, Канада та Чилі. Країни Північної Європи – Ісландія, Фінляндія – замикають рейтинг.
The Economist назвав зростання цін – найбільшою проблемою 2023 року.
Японія та Південна Корея тримають ціни під контролем. У Швейцарії базові ціни зросли лише на 1,3% у річному обчисленні. Проте в інших країнах Європи ситуація гірша. В Угорщині базова інфляція становить близько 11% у річному обчисленні.
У The Economist зазначають, що лише у кількох країнах спостерігалося зниження економіки. Ірландія показала найгірший результат: падіння 4,1%.
Німеччина бореться з наслідками шоку цін на енергоносії та зростаючою конкуренцією з боку імпортних китайських автомобілів. Велика Британія ще стикається з наслідками Брекзиту.
США досягли успіху за ВВП і за рівнем зайнятості. Найбільша економіка світу, мабуть, підтягнула інші країни. Зайнятість у Канаді різко зросла. Попри війну з ХАМАС, Ізраїль, який вважає США своїм найбільшим торговим партнером, піднявся на четверте місце у загальному рейтингу.
- Україна потрапила до трійки у Європі у рейтингу відкритих даних.
- Київ повернувся до рейтингу найдорожчих для життя міст світу.
- Євросоюз назвав найбільших постачальників продуктів. Україна на третьому місці – рейтинг.