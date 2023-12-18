The Economist назвав найкращу економіку року серед багатих країн

На вершині рейтингу — економіки Америки: США, Канада та Чилі. Країни Північної Європи замикають список

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Греція стала найкращою економікою 2023 року серед 35 найбагатших країн за версією The Economist.

України в рейтингу немає. Серед країн-сусідів найкращий результат у Польщі – 10 місце.

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Греція другий рік поспіль очолює рейтинг завдяки ринковим реформам. Реальна вартість фондового ринку Греції зросла на понад 40% за рік.

The Economist оцінював країни за п'ятьма економічними та фінансовими показниками — інфляцією, "шириною інфляції", ВВП, робочими місцями та фондовим ринком.

На вершині рейтингу — економіки Америки: США, Канада та Чилі. Країни Північної Європи – Ісландія, Фінляндія – замикають рейтинг.

The Economist назвав зростання цін – найбільшою проблемою 2023 року.

Японія та Південна Корея тримають ціни під контролем. У Швейцарії базові ціни зросли лише на 1,3% у річному обчисленні. Проте в інших країнах Європи ситуація гірша. В Угорщині базова інфляція становить близько 11% у річному обчисленні.

У The Economist зазначають, що лише у кількох країнах спостерігалося зниження економіки. Ірландія показала найгірший результат: падіння 4,1%.

Німеччина бореться з наслідками шоку цін на енергоносії та зростаючою конкуренцією з боку імпортних китайських автомобілів. Велика Британія ще стикається з наслідками Брекзиту.

США досягли успіху за ВВП і за рівнем зайнятості. Найбільша економіка світу, мабуть, підтягнула інші країни. Зайнятість у Канаді різко зросла. Попри війну з ХАМАС, Ізраїль, який вважає США своїм найбільшим торговим партнером, піднявся на четверте місце у загальному рейтингу.

Джерело: The Economist





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