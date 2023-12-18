The Economist назвал лучшую экономику года среди богатых стран

На вершине рейтинга — экономики Америки: США, Канада и Чили. Страны Северной Европы замыкают список

Фото: depositphotos.com

Греция стала лучшей экономикой 2023 года среди 35 самых богатых стран по версии The Economist.

Украины в рейтинге нет. Среди стран-соседей лучший результат у Польши – 10-е место.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Греция второй год подряд возглавляет рейтинг благодаря рыночным реформам. Реальная стоимость фондового рынка Греции выросла более чем на 40% за год.

The Economist оценивал страны по пяти экономическим и финансовым показателям — инфляции, "ширине инфляции", ВВП, рабочим местам и фондовому рынку.

На вершине рейтинга — экономики Америки: США, Канада и Чили. Страны Северной Европы — Исландия, Финляндия — замыкают рейтинг.

The Economist назвал рост цен — самой большой проблемой в 2023 году.

Япония и Южная Корея держат цены под контролем. В Швейцарии базовые цены выросли всего на 1,3% в годовом исчислении. Однако в других странах Европы ситуация хуже. В Венгрии базовая инфляция составляет около 11% в годовом исчислении.

В The Economist отмечают, что лишь в нескольких странах наблюдалось снижение экономики. Ирландия показала худший результат: падение 4,1%.

Германия борется с последствиями шока цен на энергоносители и растущей конкуренции со стороны импортных китайских автомобилей. Великобритания все еще сталкивается с последствиями Брексита.

США преуспели по ВВП и по уровню занятости. Крупнейшая экономика мира, возможно, подтянула другие страны. Занятость в Канаде резко выросла. Несмотря на войну с ХАМАС, Израиль, который считает США своим крупнейшим торговым партнером, поднялся на четвертое место в общем рейтинге.

Источник: The Economist





Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube