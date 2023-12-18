The Economist назвал лучшую экономику года среди богатых стран
Греция стала лучшей экономикой 2023 года среди 35 самых богатых стран по версии The Economist.
Украины в рейтинге нет. Среди стран-соседей лучший результат у Польши – 10-е место.
Греция второй год подряд возглавляет рейтинг благодаря рыночным реформам. Реальная стоимость фондового рынка Греции выросла более чем на 40% за год.
The Economist оценивал страны по пяти экономическим и финансовым показателям — инфляции, "ширине инфляции", ВВП, рабочим местам и фондовому рынку.
На вершине рейтинга — экономики Америки: США, Канада и Чили. Страны Северной Европы — Исландия, Финляндия — замыкают рейтинг.
The Economist назвал рост цен — самой большой проблемой в 2023 году.
Япония и Южная Корея держат цены под контролем. В Швейцарии базовые цены выросли всего на 1,3% в годовом исчислении. Однако в других странах Европы ситуация хуже. В Венгрии базовая инфляция составляет около 11% в годовом исчислении.
В The Economist отмечают, что лишь в нескольких странах наблюдалось снижение экономики. Ирландия показала худший результат: падение 4,1%.
Германия борется с последствиями шока цен на энергоносители и растущей конкуренции со стороны импортных китайских автомобилей. Великобритания все еще сталкивается с последствиями Брексита.
США преуспели по ВВП и по уровню занятости. Крупнейшая экономика мира, возможно, подтянула другие страны. Занятость в Канаде резко выросла. Несмотря на войну с ХАМАС, Израиль, который считает США своим крупнейшим торговым партнером, поднялся на четвертое место в общем рейтинге.
- Украина попала в топ-3 в Европе в рейтинге открытых данных.
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- Евросоюз назвал крупнейших поставщиков продуктов. Украина на третьем месте: рейтинг.