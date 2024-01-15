Экономика Германии скатилась в рецессию

В 2024 году экономика Германии в лучшем случае покажет 0,6% роста

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В экономике Германии началась рецессия после двух кварталов сокращения ВВП: на 0,1% в третьем квартала и на 0,3% — в четвертом. Об этом пишет tagesschau со ссылкой на данные Федерального статистического управления.

ВВП Германии сократился на 0,3% в 2023 году по сравнению с предыдущим годом.

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Причиной сокращения экономики Германии является общее снижение глобальной экономической активности и падение потребительских расходов в стране из-за роста цен.

"Немецкая экономика уже четыре года находится в режиме почти постоянного кризиса", — констатирует Гамбургский институт мировой экономики (HWWI).

За кризисом, вызванным коронавирусом, последовало нападение России на Украину в феврале 2022 года, что временно привело к резкому росту цен на энергоносители и продукты питания. Конфликт на Ближнем Востоке вызывает новую неопределенность. Ситуацию усугубил недавний бюджетный кризис в Германии.

Промышленность — основа немецкой экономики — длительное время демонстрирует слабые экономические показатели. Промышленное производство в ноябре падало шестой месяц подряд. В последний раз такая продолжительная негативная тенденция наблюдалась в 2008 году во время финансового кризиса. Почти через четыре года после начала пандемии темпы промпроизводства все еще на 9% ниже доковидного периода.

В Commerzbank ожидают, что по итогу 2024 года экономика Германии сократится еще на 0,3%.

По оптимистическому сценарию, озвученному Немецким институтом экономических исследований, ВВП Германии вырастет на 0,6% в текущем году.

Динамика ВВП Германии (Источник: tagesschau)

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