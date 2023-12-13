Германия преодолела кризис с принятием госбюджета-2024. Помощь Украине не сократят

В бюджет Германии заложили 8 млрд евро на финансовую помощь и оружие для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото: ЕРА)

Правительственная коалиция Германии достигла согласия относительно федерального бюджета на 2024 год. Бюджетный кризис длился с середины ноября, пишет DW.

Бюджет на будущий год будет сокращен на 17 млрд евро за счет уменьшения федеральных дотаций, экологических субсидий, отдельных статей расходов в ряде министерств.

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Сокращения расходов не затронули запланированную финансовую помощь Украине на 2024 год.

"Это восемь миллиардов евро на оружие для Украины, финансовая помощь для стабилизации украинского бюджета – непосредственно или через ЕС, а также примерно шесть миллиардов евро в поддержку украинских беженцев в Германии", – заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Правительство планирует в следующем году вернуться к соблюдению так называемого долгового тормоза, записанного в конституции. Однако, как заявил Шольц, власти могут временно отказаться от этого правила в случае ухудшения военного или финансового положения Украины.

"Мы будем обязаны реагировать, если ситуация в связи с российской агрессией обострится, например положение на фронте, или если другие партнеры сократят свою помощь Украине, или увеличится угроза Германии и Европе", — сказал канцлер.

В таком случае коалиция договорилась внести в Бундестаг постановление о превышении долговых показателей.

Шольц: Поддержка Украины имеет экзистенциальное значение и для Европы, будем продолжать.

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