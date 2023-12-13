Німеччина подолала кризу з ухваленням держбюджету-2024. Допомогу Україні не скоротять

У бюджет Німеччини заклали 8 млрд євро на фінансову допомогу та зброю для України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Фото: ЕРА)

Урядова коаліція Німеччині досягла згоди щодо федерального бюджету на 2024 рік. Бюджетна криза тривала з середини листопада, пише DW.

Бюджет на наступний рік буде скорочено на 17 млрд євро шляхом зменшення федеральних дотацій, екологічних субсидій та окремих статей витрат у низці міністерств.

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Скорочення витрат не торкнулося запланованої фінансової допомоги Україні на 2024 рік.

"Це вісім мільярдів євро на зброю для України, фінансову допомогу для стабілізації українського бюджету – безпосередньо або через ЄС, а також приблизно шість мільярдів євро на підтримку українських біженців у Німеччині", – заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Уряд планує наступного року повернутися до дотримання так званого боргового гальма, записаного в конституції. Однак, як заявив Шольц, влада може тимчасово відмовитися від цього правила у разі погіршення військового чи фінансового стану України.

"Ми будемо зобов'язані реагувати, якщо ситуація у зв'язку з російською агресією загостриться, наприклад становище на фронті, або якщо інші партнери скоротять свою допомогу Україні, або зросте загроза Німеччині та Європі", – сказав канцлер.

У такому разі коаліція домовилася внести до Бундестагу постанову про перевищення боргових показників.

Шольц: Підтримка України має екзистенційне значення і для Європи, будемо продовжувати.

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