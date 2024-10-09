Германия пересмотрела прогноз по ВВП: будет падение второй год подряд

ВВП Германии сократится на 0,2% по итогам 2024 года

Министр экономики Германии Роберт Хабек (Фото: Hannibal Hanschke/EPA)

Правительство Германии ухудшило прогноз роста ВВП и заявило, что по итогам 2024 года ожидает падения экономики на 0,2%. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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В 2023 году ВВП Германии сократился на 0,3% по сравнению с предыдущим годом. Если прогноз правительства оправдается, то это станет всего лишь вторым случаем последовательного годового сокращения ВВП с момента воссоединения Западной и Восточной Германии в 1990 году.

Еще в апреле министр экономики Германии Роберт Хабек прогнозировал рост экономики на 0,3% по итогам 2024 года.

В новом прогнозе министр Хабек ожидает, что ВВП Германии увеличится на 1,1% в 2025 году, а затем темпы роста ускорятся до 1,6% в 2026 году.

По словам министра, Германия сейчас столкнулась с рядом структурных проблем, к которым он отнес отсутствие энергетической безопасности, чрезмерную бюрократию, нехватку квалифицированных рабочих и геополитическую неопределенность.

В последнее время в экономике Германии – крупнейшей в Европе – доминируют плохие новости, например, угроза закрытия заводов Volkswagen, решение Intel заморозить планы по строительству нового завода.

В июле немецкое правительство согласовало пакет мер, направленных на стимулирование экономики, включая шаги по укреплению частных и государственных инвестиций, расширения использования возобновляемых источников энергии, сокращению бюрократии. Пакет включает налоговые льготы, стимулы для трудоустройства и снижение цен на электроэнергию. Однако этих шаги дадут результаты только в следующем году, признают в правительстве.