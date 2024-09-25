ОЭСР прогнозирует резкое замедление экономического роста в России в 2025 году

Темпы роста российской экономики сократятся более чем в три раза

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Экономический рост в России замедлится с прогнозируемых 3,7% по итогам 2024 года до 1,1% в 2025 году. Об этом свидетельствуют данные промежуточного экономического прогноза Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

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Ожидаемое падение российского ВВП будет самым резким среди 22 крупнейших экономик мира, отмеченных в отчете ОЭСР.

Активнее всего будет развиваться экономика Аргентины: с прогнозируемого падения на 4% в 2024 году до роста в 3,9% по итогам 2025 года.

Прогнозируется, что рост ВВП в Соединенных Штатах замедлится, несмотря на смягчение денежно-кредитной политики до 2,6% в 2024 году и до 1,6% в 2025 году.

В еврозоне прогнозируется рост на уровне 0,7% в 2024 году и до 1,3% в 2025 году благодаря восстановлению реальных доходов и улучшению доступности кредитов.

Ожидается, что рост Китая замедлится до 4,9% в 2024 году и 4,5% в 2025 году из-за сдержанного потребительского спроса и коррекции в секторе недвижимости.

В целом рост мировой экономики ускорится до 3,2% по итогам 2024 года. В предыдущем прогнозе ОЭСР ожидала роста глобального ВВП на уроне 3,1%. Прогноз на 2025 год остался без изменений – 3,2%.

"Мировая экономика начинает выходить из кризиса, инфляция снижается, а рост торговли устойчив. Мы ожидаем, что глобальный рост останется устойчивым на уровне 3,2% — как в 2024-м, так и в 2025 году", — подтвердил генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн.

По его словам снижение инфляции открывает возможности для смягчения процентных ставок. Прогнозируется, что к концу 2025 года инфляция вернется к целевым показателям центральных банков в большинстве стран G20 и замедлится до 5,4% в 2024 году и 3,3% в 2025 году по сравнению с 6,1% в 2023 году.

В прогнозе подчеркивается ряд рисков. В частности сохраняющаяся геополитическая и торговая напряженность, в том числе из-за военной агрессии России против Украины и развивающихся конфликтов на Ближнем Востоке, рискует снова подтолкнуть инфляцию и оказать давление на экономическую активность в мире.