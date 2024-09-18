ВВП Украины вырос на 3,5%. Минэкономики назвало ключевые факторы

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В августе 2024 года украинская экономика выросла на 3,5% (+/-1%) по сравнению с августом прошлого года. За первые восемь месяцев 2024 года рост ВВП оценивается на уровне 3,9% (+/-1%) относительно аналогичного периода в минувшем году. Об этом сообщает Министерство экономики.

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По словам министра Юлии Свириденко, динамика роста экономики в 2024 году отвечает обновленному правительственному прогнозу. Рост реального ВВП по итогам года ожидается на уровне 3,5%.

"Основной вклад в рост экономики добавили промышленность и положительная динамика в транспорте, строительстве и внутренней торговле. Кроме того, в августе впервые за последние три месяца бизнес улучшил оценки деятельности на ближайшую перспективу", – прокомментировала результаты Свириденко.

Также она добавила, что впервые за последние два месяца в августе улучшились потребительские настроения, что обусловлено минимальными веерными отключениями электроэнергии.

Стабильный доступ предприятий к электроэнергии также способствовал формированию положительных тенденций в промышленности, что в свою очередь повлияло на транспортную отрасль — выросли объемы внутренних железнодорожных перевозок и переработки грузов в морских портах.

В строительстве выросли объемы строительно-монтажных работ. Основным драйвером отрасли стали восстановление поврежденной критической инфраструктуры, проведение капитальной реконструкции и ремонт дорожного покрытия на аварийных участках.

Во внутренней торговле наблюдался рост оборота за счет увеличения потребительского спроса.

В то же время дефицит квалифицированных специалистов негативно повлиял на ожидания бизнеса и сдерживает их экономическую активность.

Падение объемов производства в сельском хозяйстве повлекло за собой меньшие объемы урожая яровых культур по сравнению с прошлым годом. На это повлияли погодные условия в период вегетации и созревания растений. Тем не менее положительная динамика сохраняется в животноводстве благодаря стабильному спросу на внутреннем рынке и государственной поддержке производителей.