ВВП України зріс на 3,5%. Мінекономіки назвало ключові фактори

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У серпні 2024 року українська економіка зросла на 3,5% (+/-1%), порівнюючи з серпнем минулого року. За перші вісім місяців 2024 року зростання ВВП оцінюється на рівні 3,9% (+/-1%) відносно аналогічного періоду торік. Про це повідомляє Міністерство економіки.

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За словами міністерки Юлії Свириденко, динаміка зростання економіки у 2024 році наразі відповідає оновленому урядовому прогнозу. Зростання реального ВВП за підсумками року очікується на рівні 3,5%.

"Основний внесок у зростання економіки додали промисловість та позитивна динаміка у транспорті, будівництві та внутрішній торгівлі. Крім того, у серпні вперше за останні три місяці бізнес покращив оцінки діяльності на найближчу перспективу", – прокоментувала результати місяця Свириденко.

Також вона додала, що вперше за останні два місяці у серпні покращилися споживчі настрої, що зумовлено мінімальними віяловими відключеннями електроенергії.

Стабільний доступ підприємств до електроенергії також сприяв формуванню позитивних тенденцій у промисловості, що своєю чергою вплинуло на транспортну галузь — зросли обсяги внутрішніх залізничних перевезень та перероблювання вантажів у морських портах.

У будівництві збільшились обсяги будівельно-монтажних робіт. Основним драйвером галузі стали відновлення пошкодженої критичної інфраструктури, проведення капітальної реконструкції та ремонту дорожнього покриття на аварійних ділянках.

У внутрішній торгівлі спостерігалось зростання обороту завдяки збільшенню споживчого попиту.

Водночас дефіцит кваліфікованих фахівців негативно вплинув на очікування бізнесу і стримує їхню економічну активність.

Падіння обсягів виробництва у сільському господарстві спричинили менші обсяги врожаю ярих культур, порівнюючи з минулим роком. На це вплинули погодні умови у період вегетації та дозрівання рослин. Проте позитивна динаміка зберігається у тваринництві завдяки стабільному попиту на внутрішньому ринку та державній підтримці виробників.