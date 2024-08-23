Мінекономіки розраховує на приріст ВВП на 0,25% завдяки програмі кешбеку
За прогнозами Міністерства економіки, вплив державної програми "Національний кешбек" на збільшення ВВП України у 2024 році складе до 0,25%. Про це заступниця міністра економіки Надія Бігун повідомила під час презентації результатів дослідження "Ставлення українських споживачів до програми "Національний кешбек".
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Від всіх ініціатив програми "Зроблено в Україні" очікують зростання ВВП на 1% до кінця року.
"На цей рік ми розраховували, що від всіх ініціатив програми "Зроблено в Україні" буде зростання ВВП на 1%. Конкретно по кешбеку – наші прогнози показували, що це має бути до 0,25%", – зазначила Бігун.
За словами заступниці міністра економіки, результат програми залежатиме від рівня залученості населення, швидкості розгортання програми та її популярності серед споживачів.
Водночас програма стикнулася з несхваленням з боку нардепів. Зокрема, Ярослав Железняк назвав її "абсолютно популістською ініціативою", яка призведе до того, що "роздадуть на вітер 3 мільярди".
Железняк також зазначив, що без рішення парламенту програма не запрацює.
Однак під час презентації програми Надія Бігун спростувала слова нардепа: "У нас є експеримент. І цей експеримент вже прийнятий і стартує з 2 вересня для споживачів. Що він має на увазі – мені складно прокоментувати".
Окрім цього, заступниця міністра економіки розповіла, що вкладені у програму гроші (3 млрд грн) окупляться цього року завдяки збільшенню обсягів виробництва через зростання попиту у споживачів.
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