Минэкономики рассчитывает на прирост ВВП на 0,25% благодаря программе кешбэка

От всех инициатив программы "Сделано в Украине" ожидается рост ВВП на 1% до конца года

Фото: Media Center Ukraine

По прогнозам Министерства экономики, влияние государственной программы "Национальный кешбэк" на увеличение ВВП Украины в 2024 году составит до 0,25%. Об этом заместитель министра экономики Надежда Бигун сообщила во время презентации результатов исследования "Отношение украинских потребителей к программе "Национальный кешбэк".

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От всех инициатив программы "Сделано в Украине" ожидается рост ВВП на 1% до конца года.

"На этот год мы рассчитывали, что от всех инициатив программы "Сделано в Украине" будет рост ВВП на 1%. Конкретно по кешбэку – наши прогнозы показывали, что это должно быть до 0,25%", – отметила Бигун.

По словам замминистра экономики, результат программы будет зависеть от уровня вовлеченности населения, скорости развертывания программы и ее популярности среди потребителей.

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В то же время программа столкнулась с неодобрением со стороны нардепов. В частности, Ярослав Железняк назвал ее "совершенно популистской инициативой", которая приведет к тому, что "раздадут на ветер 3 миллиарда".

Железняк также отметил, что без решения парламента программа не заработает.

Однако во время презентации программы Надежда Бигун опровергла слова нардепа: "У нас есть эксперимент. И этот эксперимент уже принят и стартует со 2 сентября для потребителей. Что он имеет в виду – мне сложно прокомментировать".

Кроме того, заместитель министра экономики рассказала, что вложенные в программу деньги (3 млрд грн) окупятся в этом году за счет увеличения объемов производства из-за роста спроса у потребителей.