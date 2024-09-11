Украина потеряла 5,6% ВВП из-за заминированных территорий — исследование

Фото: Tony Blair Institute

Убытки Украины из-за мин и других взрывоопасных предметов составляют $11,2 ежегодно, что эквивалентно 5,6% ВВП Украины в 2021 году. Об этом говорится в исследовании Tony Blair Institute, сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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Наибольшие потери — из-за сокращения экспорта агропродукции и уменьшения поступлений местных налогов.

По оценкам Tony Blair Institute, более 20% регионального ВВП из-за заминированных территорий потеряли Черниговская, Сумская, Николаевская и Харьковская области. В целом местные власти недополучают более $1,1 млрд местных налогов.

Потери региональнх ВВП из-за заминирования

Заминированные территории непосредственно влияют на потерю Украиной $4,3 млрд экспорта агропродукции ежегодно, говорится в исследовании.

По оценкам Всемирного банка Украине необходимо $34,6 млрд, чтобы разминировать все территории. Эту сумму Украина смогла бы компенсировать меньше, чем через три с половиной года после полной очистки земель, отмечается в исследовании.

В 2022 году во всем мире на разминирование было потрачено $798 млн, из которых почти 50% получила Украина.