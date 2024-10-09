Світова економіка втратить $14,5 трлн через геополітичні конфлікти — Lloyd's

Світова економіка може зазнати збитків у розмірі $14,5 трлн протягом п'яти років через геополітичні конфлікти

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Глобальна економіка може зазнати втрат на суму $14,5 трлн протягом п'яти років у разі виникнення геополітичного конфлікту, що суттєво вплине на ланцюги постачання. Такі дані оприлюднив оператор страхового ринку Lloyd's of London, інформує Reinsurancene.

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Звіт, підготовлений у співпраці з Кембридзьким центром ризикових досліджень, аналізує вісім "гіпотетичних, але правдоподібних" сценаріїв системних ризиків. Використовуючи глобальний валовий внутрішній продукт (ВВП) як центральний показник, дослідження оцінює, що економічні втрати внаслідок геополітичного конфлікту можуть становити від $7,8 трлн у сценарії з низькою серйозністю до $50 трлн у найгіршому сценарії.

"Оскільки понад 80% світових імпортно-експортних операцій, а це близько 11 мільярдів тонн товарів, здійснюються морськими шляхами, закриття ключових торгових маршрутів через геополітичний конфлікт є однією з найбільших загроз для стійкості світової економіки", — зазначили у Lloyd's.

Вплив на бізнес залежить від регіону, в якому вони розташовані, його залучення в конфлікт, залежності від міжнародної торгівлі та товарів, які можуть бути затримані або втрачені через порушення ланцюгів постачання, йдеться у звіті.

Зокрема, Європа, яка сильно залежить від інших розвинених країн у постачанні, таких як напівпровідники для автомобільної та електронної промисловості, може зазнати втрат до $3,4 трлн.

У звіті також наводяться приклади видів страхування, які можуть допомогти пом’якшити ці економічні наслідки, включно зі страхуванням політичних ризиків, кредитним страхуванням, страхуванням переривання бізнесу та морським й авіаційним страхуванням.