Війна в Україні істотно впливає на економіку Європи — МВФ

Наслідки війни РФ проти України істотно вплинули на глобальні економічні процеси та продовжують створювати невизначеність, зокрема, для економіки Європи. Про це заявив директор Європейського департаменту Фонду Альфред Каммер, інформує Укрінформ.

"Минулого року ми спостерігали значний вплив цін на енергоносії та припинення поставок російського газу, а також вплив санкцій на торговельні відносини та пов’язані з торгівлею потоки. Тож це призвело до суттєвого шоку, якого ми зазнали, зокрема, в Європі, і який досі відчуваємо", – сказав представник Фонду.

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Він зазначив, що ризики, пов’язані з війною РФ, залишаються, причому не можна виключати й ескалації війни.

"Але також може статися поглиблення економічної фрагментації через геополітичну напруженість, яка була викликана цією війною", – наголосив Каммер.

При цьому він зазначив, що розвиток ситуації передбачити важко, що додає невизначеності для економічних перспектив Європи.