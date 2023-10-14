Война в Украине оказывает существенное влияние на экономику Европы — МВФ

Последствия войны РФ против Украины оказали существенное влияние на глобальные экономические процессы и продолжают создавать неопределенность, в частности, для экономики Европы. Об этом заявил директор Европейского департамента Фонда Альфред Каммер, передает Укринформ.

"В прошлом году мы наблюдали значительное влияние цен на энергоносители и прекращение поставок российского газа, а также влияние санкций на торговые отношения и связанные с торговлей потоки. Это привело к существенному шоку, который мы испытали, в частности, в Европе, и который до сих пор чувствуем", – сказал представитель Фонда.

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Он отметил, что риски, связанные с войной РФ, остаются, причем нельзя исключать и эскалацию войны.

"Но также может произойти углубление экономической фрагментации из-за геополитической напряженности, вызванной этой войной", - подчеркнул Каммер.

При этом он отметил, что развитие ситуации предугадать трудно, что добавляет неопределенности для экономических перспектив Европы.