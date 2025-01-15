Найбільша економіка ЄС не змогла уникнути падіння другий рік поспіль

Валовий внутрішній продукт Німеччини за підсумками 2024 року зменшився на 0,2%

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Валовий внутрішній продукт (ВВП) Німеччини за підсумками 2024 року зменшився на 0,2%. Про це свідчать дані Федерального управління статистики.

Зниження ВВП з поправкою на інфляцію та календарні чинники минулого року також становило 0,2%.

Таким чином найбільша європейська економіка скоротилася другий рік поспіль. 2023 року ВВП країни впав на 0,3%. Тоді Німеччина була єдиною країною Великої сімки (G7), де зафіксували падіння економіки.

Серед причин падіння ВВП називають зростання конкуренції для німецької експортної галузі на ключових ринках збуту, високі ціни на енергоносії, збереження високого рівня відсоткових ставок і невизначеність економічних перспектив.

Останнім часом в економіці Німеччини переважають погані новини (наприклад, загроза закриття заводів Volkswagen, рішення Intel заморозити плани з будівництва нових виробничих потужностей, зростання кількості банкрутств тощо).

Валові вкладення в основні активи торік скоротилися на 2,8%, зокрема в будівельному секторі – на 3,5%.

Обсяг німецького експорту у 2024-му зменшився на 0,8%, імпорту – збільшився на 0,2%.

Активність у промисловому секторі знизилася на 3%, у будівельному – на 3,8%, у сфері послуг – підвищилася на 0,8%.

Торік у грудні Бундесбанк визнав структурні проблеми в економіці країни. Згідно з його прогнозом, економіка Німеччини навряд чи зросте у 2025 році. На 2026 та 2027 роки банк прогнозує зростання на 0,8% та 0,9%.

Очікується, що зростання споживчих цін залишиться високим у 2025 році, лише трохи знизившись – до 2,4% з 2,5%.