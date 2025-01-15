Найбільша економіка ЄС не змогла уникнути падіння другий рік поспіль
Фото: EPA

Валовий внутрішній продукт (ВВП) Німеччини за підсумками 2024 року зменшився на 0,2%. Про це свідчать дані Федерального управління статистики.

Зниження ВВП з поправкою на інфляцію та календарні чинники минулого року також становило 0,2%.

Таким чином найбільша європейська економіка скоротилася другий рік поспіль. 2023 року ВВП країни впав на 0,3%. Тоді Німеччина була єдиною країною Великої сімки (G7), де зафіксували падіння економіки.

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Серед причин падіння ВВП називають зростання конкуренції для німецької експортної галузі на ключових ринках збуту, високі ціни на енергоносії, збереження високого рівня відсоткових ставок і невизначеність економічних перспектив.

Останнім часом в економіці Німеччини переважають погані новини (наприклад, загроза закриття заводів Volkswagen, рішення Intel заморозити плани з будівництва нових виробничих потужностей, зростання кількості банкрутств тощо).

Валові вкладення в основні активи торік скоротилися на 2,8%, зокрема в будівельному секторі – на 3,5%.

Обсяг німецького експорту у 2024-му зменшився на 0,8%, імпорту – збільшився на 0,2%.

Активність у промисловому секторі знизилася на 3%, у будівельному – на 3,8%, у сфері послуг – підвищилася на 0,8%.

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Торік у грудні Бундесбанк визнав структурні проблеми в економіці країни. Згідно з його прогнозом, економіка Німеччини навряд чи зросте у 2025 році. На 2026 та 2027 роки банк прогнозує зростання на 0,8% та 0,9%.

Очікується, що зростання споживчих цін залишиться високим у 2025 році, лише трохи знизившись – до 2,4% з 2,5%.

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