Германия готовит сокращение соцвыплат. Мерц: Люди должны работать
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил за более жесткие условия для предоставления государственной социальной помощи (Bürgergeld), которую, в частности, получают беженцы из Украины.
В интервью телеканалу ARD в воскресенье, 13 июля, Мерц подтвердил, что граждане, нуждающиеся в поддержке, продолжат ее получать. Однако правительство Германии намерено ввести более жесткие правила для претендентов, передает DW.
"Люди, которые могут работать, должны работать", – подчеркнул канцлер.
Кроме того, возможно ужесточение требований к расходам на жилье: например, введение верхнего предела арендной платы или проверки жилой площади.
По словам Мерца, существует значительный потенциал для экономии, когда с 2026 года в рамках реформы вместо помощи гражданам будут выплачивать базовый доход.
"Можно сэкономить больше, чем один или два миллиарда", – отметил он, добавив, что "изменение системы" должно происходить "шаг за шагом".
Целью базового дохода должно быть "обеспечение того, чтобы те, кто действительно нуждается в помощи государства, продолжали получать ее и в дальнейшем".
"Я был бы даже готов повысить ставки, например, в случае внезапной безработицы, чтобы те, кого это коснулось, могли быстро найти новую работу", – сказал немецкий канцлер.
Для тех, "кто может работать, но не работает или работает неполный рабочий день и пополняет запасы", чтобы выполнять незадекларированную работу, "система является неправильной и мы должны это исправить", подчеркнул Мерц.
Законопроект, вводящий более жесткие требования для получателей социальной помощи (Bürgergeld), предусматривает, в частности, увеличение штрафов за отказ от трудоустройства и нелегальную работу, а также неявку в центр занятости без уважительной причины.
- По состоянию на ноябрь 2024 года в Германии 296 000 украинцев имели работу. Это почти каждый четвертый из 1,15 млн человек, которые официально находились в стране в этот период.
- В декабре тогдашний канцлер Германии Олаф Шольц призвал безработных украинцев, которые длительное время находятся на территории страны, как можно скорее найти работу.
Комментарии (0)