Германия готовит сокращение соцвыплат. Мерц: Люди должны работать

Канцлер Германии выступил за более жесткие условия для предоставления государственной социальной помощи

Фото: EPA

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил за более жесткие условия для предоставления государственной социальной помощи (Bürgergeld), которую, в частности, получают беженцы из Украины.

В интервью телеканалу ARD в воскресенье, 13 июля, Мерц подтвердил, что граждане, нуждающиеся в поддержке, продолжат ее получать. Однако правительство Германии намерено ввести более жесткие правила для претендентов, передает DW.

"Люди, которые могут работать, должны работать", – подчеркнул канцлер.

Кроме того, возможно ужесточение требований к расходам на жилье: например, введение верхнего предела арендной платы или проверки жилой площади.

По словам Мерца, существует значительный потенциал для экономии, когда с 2026 года в рамках реформы вместо помощи гражданам будут выплачивать базовый доход.

"Можно сэкономить больше, чем один или два миллиарда", – отметил он, добавив, что "изменение системы" должно происходить "шаг за шагом".

Целью базового дохода должно быть "обеспечение того, чтобы те, кто действительно нуждается в помощи государства, продолжали получать ее и в дальнейшем".

"Я был бы даже готов повысить ставки, например, в случае внезапной безработицы, чтобы те, кого это коснулось, могли быстро найти новую работу", – сказал немецкий канцлер.

Для тех, "кто может работать, но не работает или работает неполный рабочий день и пополняет запасы", чтобы выполнять незадекларированную работу, "система является неправильной и мы должны это исправить", подчеркнул Мерц.

Законопроект, вводящий более жесткие требования для получателей социальной помощи (Bürgergeld), предусматривает, в частности, увеличение штрафов за отказ от трудоустройства и нелегальную работу, а также неявку в центр занятости без уважительной причины.