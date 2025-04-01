В Германии хотят сократить базовую соцвыплату. Bild: на практике ничего не изменится

Пересмотр программы государственной социальной помощи Bürgergeld вряд ли приведет к отмене выплат для украинцев в Германии

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В Германии готовят пересмотр программы государственной социальной помощи (Bürgergeld), которую, в частности, получают и беженцы из Украины. Несмотря на громкие заявления политиков, на практике изменения могут оказаться не более чем косметическими, пишет BILD.

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Сотрудница одного из центров занятости (Jobcenter) с более чем десятилетним стажем в разговоре с изданием отметила, что "это не системная реформа, а скорее символическая политика".

Согласно договоренностям между победившей на выборах партией Христианско-демократический союз (ХДС) и ее возможным партнером по коалиции Социал-демократической партией Германии (СДПГ), в случае отказа получателя помощи от предложенной работы теоретически возможно полное прекращение выплат.

"Формально это уже было возможно в прошлом году, но на самом деле ни один из моих коллег не сталкивался с подобным случаем. Практически все попытки санкций оспариваются и выплаты продолжаются", – рассказала сотрудница центра занятости.

По ее словам, положительное в новой реформе только одно – планируется наладить обмен данными между социальными, финансовыми и правоохранительными ведомствами.

"Это действительно поможет. Пока мы сталкиваемся с тем, что ведомства работают изолированно, а злоумышленники этим пользуются. Но ни в коем случае без кадров, цифровизации и юридических изменений эта реформа останется только на бумаге", – сказала собеседница немецкого издания.

Законопроект, вводящий более жесткие требования для получателей социальной помощи (Bürgergeld), предусматривает, в частности, увеличение штрафов за отказ от трудоустройства и нелегальную работу, а также неявку в центр занятости без уважительной причины.

Германия с февраля 2022 года приняла больше всего беженцев, выехавших из-за российской агрессии в Украине. По состоянию на январь 2025 года, в Германии временное убежище получили 1,17 млн украинцев, или 27,3% от общего количества в странах ЕС.