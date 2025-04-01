У Німеччині хочуть скоротити базову соцвиплату. Bild: на практиці нічого не зміниться

Перегляд програми державної соціальної допомоги Bürgergeld навряд чи призведе до скасування виплат для українців у Німеччині

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У Німеччині готують перегляд програми державної соціальної допомоги (Bürgergeld), яку, зокрема, отримують і біженці з України. Попри гучні заяви політиків, на практиці зміни можуть виявитися не більш ніж косметичними, пише BILD.

Співробітниця одного із центрів зайнятості (Jobcenter) з більш ніж десятирічним стажем у розмові з виданням зазначила, що "це не системна реформа, а радше символічна політика".

Згідно з домовленостями між партією Християнсько-демократичний союз (ХДС), що перемогла на виборах, і її можливим партнером по коаліції Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН), у разі відмови одержувача допомоги від запропонованої роботи теоретично можливе повне припинення виплат.

"Формально це вже було можливим торік, але насправді жоден із моїх колег не стикався з подібним випадком. Практично всі спроби санкцій оскаржуються, і виплати тривають", – розповіла співробітниця центру зайнятості.

За її словами, позитивне у новій реформі лише одне – планується налагодити обмін даними між соціальними, фінансовими та правоохоронними відомствами.

"Це справді допоможе. Наразі ми стикаємося з тим, що відомства працюють ізольовано, а зловмисники цим користуються. Але в будь-якому разі без кадрів, цифровізації та юридичних змін ця реформа залишиться тільки на папері", – сказала співрозмовниця німецького видання.

Законопроєкт, що запроваджує жорсткіші вимоги для одержувачів соціальної допомоги (Bürgergeld), передбачає, зокрема, збільшення штрафів за відмову від працевлаштування і нелегальну роботу, а також неявку до центру зайнятості без поважної причини.

Німеччина з лютого 2022 року прийняла найбільше біженців, які виїхали через російську агресію в Україні. Станом на січень 2025-го у Німеччині тимчасовий прихисток отримали 1,17 млн українців, або 27,3% від загальної кількості в країнах ЄС.