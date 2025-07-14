Німеччина готує скорочення соцвиплат. Мерц: Люди мають працювати

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив за жорсткіші умови для надання державної соціальної допомоги (Bürgergeld), яку, зокрема, отримують біженці з України.

В інтерв'ю телеканалу ARD у неділю, 13 липня, Мерц підтвердив, що громадяни, які потребують підтримки, продовжать її отримувати. Проте уряд Німеччини має намір запровадити більш суворі правила для претендентів, передає DW.

"Люди, які можуть працювати, мають працювати", – наголосив канцлер.

Крім того, можливе посилення вимог до витрат на житло: наприклад, запровадження верхньої межі орендної плати або перевірки житлової площі.

За словами Мерца, існує значний потенціал для економії, коли з 2026 року в межах реформи замість допомоги громадянам виплачуватимуть базовий дохід.

"Можна заощадити більше, ніж один чи два мільярди", – зазначив він, додавши, що "зміна системи" має відбуватися "крок за кроком".

Метою базового доходу має бути "забезпечення того, щоб ті, хто дійсно потребує допомоги держави, продовжували отримувати її надалі".

"Я був би навіть готовий підвищити ставки, наприклад, у випадку раптового безробіття, щоб ті, кого це торкнулося, могли швидко знайти нову роботу", – сказав німецький канцлер.

Для тих, "хто може працювати, але не працює або працює неповний робочий день і поповнює запаси", щоб виконувати незадекларовану роботу, "система є неправильною і ми повинні це виправити", наголосив Мерц.

Законопроєкт, що запроваджує жорсткіші вимоги для одержувачів соціальної допомоги (Bürgergeld), передбачає, зокрема, збільшення штрафів за відмову від працевлаштування і нелегальну роботу, а також неявку до центру зайнятості без поважної причини.