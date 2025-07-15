В економіці Німеччини зростає оптимізм: ключовий бізнес-індикатор на трирічному максимумі

Потсдамська площа в Берліні (Фото: depositphotos.com)

У Німеччині третій місяць поспіль покращився ключовий бізнес-індикатор – індекс очікувань інвесторів та аналітиків щодо ситуації в економіці на найближчі шість місяців. Про це повідомив дослідницький інститут ZEW у вівторок, 15 липня.

Показник зріс з -14 пунктів у квітні до +52,7 пункту в липні, що стало найвищим значенням з "довоєнного" лютого 2022 року і свідчить про зростання оптимізму в економіці.

"Після значного поліпшення ситуації за останні два місяці позитивні настрої серед респондентів зміцнилися. Попри невизначеність, пов'язану з глобальними торговими конфліктами, майже дві третини експертів очікують на покращення стану німецької економіки. Надія на швидке розв'язання митної суперечки між США та ЄС, а також потенційні економічні стимули з боку запланованої федеральної програми негайних інвестицій домінують у картині настроїв", – прокоментував результати опитування президент ZEW Ахім Вамбах, чиї слова наводяться в пресрелізі.

Особливо помітне покращення настроїв зафіксовано в машинобудуванні та металургії, а також електротехнічній промисловості.

Водночас індекс ставлення інвесторів і аналітиків до поточної ситуації в німецькій економіці хоч і покращився майже на 13 пунктів, залишається глибоко негативним на рівні -59,5 пункту.

Востаннє він був позитивним у листопаді 2021 року.