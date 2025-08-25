Прогноз розвитку бізнесу в Німеччині несподівано досяг найвищого рівня з 2022 року

Найбільша економіка Європи може відновитися після двох років рецесії, викликаної війною Росії проти України

Ілюстративне фото: depositphotos.com

Несподіване зростання довіри серед німецьких компаній зафіксував інститут Ifo після укладення торгової угоди між Євросоюзом і США, попри критику підвищених мит. Індекс очікувань у серпні піднявся до 91,6 проти переглянутого показника 90,8 у липні, тоді як економісти очікували зниження. Показник поточної ситуації трохи погіршився, інформує Bloomberg.

"Компанії здебільшого сподіваються на покращення. Але якщо дивитися на надходження замовлень та інші поточні індикатори, на жаль, ми ще не на тому рівні", – заявив президент Ifo Клеменс Фюст у понеділок в ефірі Bloomberg TV.

Опитування дає надію, що Німеччина може відновитися після двох років рецесії, викликаної війною Росії проти України. За даними Composite PMI S&P Global, активність приватного сектору у найбільшій економіці Європи несподівано прискорилася, додає видання.

Короткострокові виклики залишаються: дані за другий квартал показали зниження ВВП на 0,3%, що значно глибше за початкові оцінки. Основна причина – слабкі показники виробників після сплеску попиту з США на початку року для уникнення мит, а також негативний вплив інвестицій.

Торгові ризики залишаються високими: угода Брюсселя з президентом США Дональдом Трампом у липні передбачає, що більшість постачань до США оподатковуватиметься митом у розмірі 15%, що є серйозним викликом для німецької експортоорієнтованої економіки.

"Це створює певний тиск, бо ситуація гірша, ніж раніше. Проте німецька економіка та експортери можуть з цим справитися", – зазначив Фюст.

Водночас фіскальний пакет на модернізацію інфраструктури та переозброєння армії має покращити середньострокові перспективи, з ефектом, який, ймовірно, проявиться наступного року.

Результати стануть добрим сигналом для канцлера Фрідріха Мерца, який намагається виконати обіцянки щодо стимулювання економіки через дерегуляцію, реформування ринку праці та підтримку внутрішнього споживання.