Німеччина уникнула рецесії: економіка країни зросла на 0,2% у першому кварталі 2025 року

Економіка Єврозони у першому кварталі 2024 року зросла на 0,4%, Німеччини – на 0,2%

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Економіка Німеччини у першому кварталі 2025 року зросла на 0,2%, що дозволило країні уникнути прогнозованої рецесії. Про це свідчать попередні дані Федерального статистичного управління Німеччини.

В останньому кварталі 2024 року економіка Німеччини скоротилася на 0,2%, що викликало побоювання рецесії.

Зростанню ВВП країни сприяло підвищення споживчих витрат домогосподарств і збільшення інвестицій.

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Водночас порівняно з аналогічним періодом 2024 року, ВВП Німеччини зменшився. У річному вимірі (з урахуванням цін) падіння склало 0,4%, а з урахуванням цін та календарних коливань – 0,2%.

За інформацією Євростату, у першому кварталі 2025 року зросла також економіка єврозони (на 0,4%) та ВВП Європейського Союзу (на 0,3%), порівняно із четвертим кварталом минулого року.

Ірландія зафіксувала найбільше зростання ВВП серед країн-членів ЄС порівняно з попереднім кварталом (+3,2%). За нею йдуть Іспанія та Литва (обидві +0,6%). Економіка Франції зросла на 0,1%.

Угорщина була єдиною державою-членом ЄС, яка зафіксувала зниження порівняно з попереднім кварталом (-0,2%).

Темпи зростання в річному обчисленні були позитивними для одинадцяти країн і негативними для трьох країн.