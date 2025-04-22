Найбільшу економіку Європи очікує третій рік стагнації: влада погіршила прогноз-2025

Очікується, що у 2025 році зростання валового внутрішнього продукту Німеччини становитиме нуль відсотків

Фото: EPA

Уряд Німеччини погіршив прогноз для економіки на 2025 рік і тепер чекає на стагнацію. Про це з посиланням на джерела в урядових колах пише Handelsblatt.

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Очікується, що у 2025 році зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) ФРН становитиме нуль відсотків. У січні уряд очікував зростання на рівні 0,3%.

"Вперше в історії Федеративної Республіки економіка Німеччини не зростала три роки поспіль. Але навіть після цього нова динаміка, схоже, не з'являється", – зазначає видання.

За даними джерел, 2026 року федеральний уряд очікує зростання "на один відсоток". При цьому ще в січні прогнозувалося зростання на рівні 1,1%.

Подальший розвиток економіки Німеччини впродовж восьми місяців року, що залишилися, зараз особливо складно передбачити, пише Handelsblatt. Причиною цього є тарифна політика президента США Дональда Трампа. Хоча останній нещодавно припинив дію додаткових мит для ЄС, базове мито у розмірі 10% на весь імпорт залишається чинним, як і спеціальні мита на сталь, алюміній та автомобілі.

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На думку джерел видання, це також є основою нового урядового прогнозу. Невизначеність щодо наступних кроків Трампа вже тепер змушує німецькі компанії ще більше відкладати інвестиції.

Якщо Трамп знову збільшить мита проти ЄС до 20 %, зростання, найімовірніше, буде ще гіршим.

За розрахунками Кільського інституту світової економіки (IfW) та Мюнхенського інституту Ifo, запровадження повних мит може призвести до зниження зростання ВВП на 0,3 відсоткових пункти цього року.

Це призведе до економічних втрат у розмірі близько 13 млрд євро, через що економіка Німеччини може знову скоротитися цього року. У 2024 році ВВП уже впав на 0,2%.

Водночас невизначеність повинна зменшитися завдяки тому, що новий федеральний уряд розпочне виконання своїх обов'язків. Також є надія на невелике піднесення у 2026 році, оскільки тоді можуть виявитися перші наслідки пакета заходів щодо врегулювання боргу.

18 березня Бундестаг вирішив звільнити витрати на оборону від боргового гальма, якщо вони перевищують 1% ВВП. Крім того, буде створено спеціальний фонд у розмірі 500 млрд євро для інвестицій в інфраструктуру та захист клімату.

Раніше у квітні провідні дослідницькі інститути ФРН погіршили прогноз зростання ВВП країни в поточному році до 0,1% з 0,8%, що очікувалися раніше. Водночас експерти, як і раніше, очікують зростання економіки на 1,3% у 2026 році.