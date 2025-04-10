У Німеччині прогнозують стагнацію: економіка країни зросте лише на 0,1% у 2025 році

У Німеччині прогнозують зниження зростання економіки до 0,1% у 2025 році

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У 2025 році економіка Німеччини зросте лише на 0,1%, що менше прогнозованих у вересні 0,8%. Про це йдеться у спільному прогнозі провідних економічних інститутів країни, пише Bloomberg.

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Такий слабкий прогноз став наслідком двох років падіння ВВП країни та нових загроз, зокрема – тарифної політики президента США Дональда Трампа.

У 2026 році очікується дещо краща ситуація – зростання на рівні 1,3%, що відповідає попереднім оцінкам.

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"Геополітична напруженість та протекціоністська торговельна політика США загострюють і без того напружену економічну ситуацію в Німеччині", – зазначив керівник відділу економічних досліджень Інституту економічних досліджень імені Лейбніца (RWI) Торстен Шмідт.

Він додав, що на економіку країни також впливає те, що німецькі компанії стикаються з посиленням міжнародної конкуренції – особливо з боку Китаю. Крім цього, Шмідт підкреслив "структурну слабкість", включно з нестачею кваліфікованої робочої сили та надмірною бюрократією.

Прогноз включає американські тарифи на імпорт алюмінію, сталі та автомобілів, але не враховує ширші мита, про які Трамп оголосив 2 квітня, а потім тимчасово знизив у середу, 9 квітня.

Хоча ці заходи можуть завдати ще більшої шкоди, інститути застерігають, що їхній вплив важко оцінити кількісно, оскільки вони є безпрецедентними.