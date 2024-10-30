Німеччина уникла рецесії: ВВП у третьому кварталі несподівано виріс

Міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек (фото - EPA)

Німецька економіка уникла технічної рецесії, показавши несподіване зростання. ВВП збільшився у третьому кварталі на 0,2%, порівнюючи з попередніми трьома місяцями, свідчать попередні дані Федерального статистичного агентства (Destatis).

Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачав зниження на 0,1%.

Зростання економіки ФРН зумовлене підвищенням державних та споживчих витрат, зазначає Destatis.

У річному вираженні ВВП країни у липні-вересні зменшився на 0,2% із поправкою на кількість робочих днів. Аналітики в середньому очікували зниження на 0,3%.

Тим часом рівень безробіття в Німеччині у жовтні залишився стабільним і склав 6%, порівнюючи з попереднім місяцем. За даними експертів, такого незначного зниження безробіття в жовтні не було останні 20 років.

Дані за другий квартал було переглянуто. Згідно з ними, економіка Німеччини скоротилася на 0,3% — як у поквартальному, так і в річному вираженні. Раніше повідомлялося, що ВВП країни знизився щодо першого кварталу і не змінився у річному вираженні.

Остаточні дані щодо динаміки ВВП Німеччини за третій квартал будуть опубліковані Destatis 22 листопада.

Уряд Німеччини прогнозує скорочення ВВП на 0,2% у 2024 році, що ознаменує першу дворічну рецесію країни з початку 2000-х років після спаду на 0,3% у 2023 році.

У 2023 році Німеччина була єдиною країною Великої сімки (G7), де зафіксували падіння економіки. Скорочення ВВП два роки поспіль у Німеччині за останні три десятиліття фіксували лише раз.

Останнім часом в економіці Німеччини – найбільшій у Європі – домінують погані новини (наприклад, загроза закриття заводів Volkswagen, рішення Intel заморозити плани з будівництва нових виробничих потужностей).