Німеччина уникла рецесії: ВВП у третьому кварталі несподівано виріс
Німецька економіка уникла технічної рецесії, показавши несподіване зростання. ВВП збільшився у третьому кварталі на 0,2%, порівнюючи з попередніми трьома місяцями, свідчать попередні дані Федерального статистичного агентства (Destatis).
Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачав зниження на 0,1%.
Зростання економіки ФРН зумовлене підвищенням державних та споживчих витрат, зазначає Destatis.
У річному вираженні ВВП країни у липні-вересні зменшився на 0,2% із поправкою на кількість робочих днів. Аналітики в середньому очікували зниження на 0,3%.
Тим часом рівень безробіття в Німеччині у жовтні залишився стабільним і склав 6%, порівнюючи з попереднім місяцем. За даними експертів, такого незначного зниження безробіття в жовтні не було останні 20 років.
Дані за другий квартал було переглянуто. Згідно з ними, економіка Німеччини скоротилася на 0,3% — як у поквартальному, так і в річному вираженні. Раніше повідомлялося, що ВВП країни знизився щодо першого кварталу і не змінився у річному вираженні.
Остаточні дані щодо динаміки ВВП Німеччини за третій квартал будуть опубліковані Destatis 22 листопада.
Уряд Німеччини прогнозує скорочення ВВП на 0,2% у 2024 році, що ознаменує першу дворічну рецесію країни з початку 2000-х років після спаду на 0,3% у 2023 році.
У 2023 році Німеччина була єдиною країною Великої сімки (G7), де зафіксували падіння економіки. Скорочення ВВП два роки поспіль у Німеччині за останні три десятиліття фіксували лише раз.
Останнім часом в економіці Німеччини – найбільшій у Європі – домінують погані новини (наприклад, загроза закриття заводів Volkswagen, рішення Intel заморозити плани з будівництва нових виробничих потужностей).
- Наприкінці вересня Bloomberg писав, що, за оцінками уряду ФРН, зростання ВВП цього року буде нульовим або навіть від'ємним.
- Однак у жовтні прогноз ділової активності у Німеччині покращився. Це стало свідченням того, що економічний спад у країні може закінчитися.