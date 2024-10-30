Германия избежала рецессии: ВВП в третьем квартале неожиданно вырос

Министр экономики и проблем климата Германии Роберт Хабек (фото – EPA)

Немецкая экономика избежала технической рецессии, показав неожиданный рост. ВВП увеличился в третьем квартале на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического агентства (Destatis).

Консенсус-прогноз экспертов, приводимый Trading Economics, предполагал снижение на 0,1%.

Рост экономики ФРГ обусловлен повышением государственных и потребительских расходов, отмечает Destatis.

В годовом выражении ВВП страны в июле-сентябре снизился на 0,2% с поправкой на количество рабочих дней. Аналитики в среднем ожидали понижения на 0,3%.

Тем временем уровень безработицы в Германии в октябре остался стабильным и составил 6% по сравнению с предыдущим месяцем. По данным экспертов, столь незначительного снижения безработицы в октябре не было последние 20 лет.

Данные за второй квартал были пересмотрены. Согласно им, экономика Германии сократилась на 0,3% — как в поквартальном, так и в годовом выражении. Ранее сообщалось, что ВВП страны снизился по отношению к первому кварталу и не изменился в годовом выражении.

Окончательные данные о динамике ВВП Германии за третий квартал будут опубликованы Destatis 22 ноября.

Правительство Германии прогнозирует сокращение ВВП на 0,2% в 2024 году, что ознаменует первую двухлетнюю рецессию страны с начала 2000-х годов после спада на 0,3% в 2023 году.

В 2023 году Германия была единственной страной Большой семерки (G7), где зафиксировали падение экономики. Сокращение ВВП два года подряд в Германии за последние три десятилетия фиксировали только раз.

В последнее время в экономике Германии – крупнейшей в Европе – доминируют плохие новости (например, угроза закрытия заводов Volkswagen, решение Intel заморозить планы по строительству новых производственных мощностей).