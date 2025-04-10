В Германии прогнозируют стагнацию: экономика страны вырастет всего на 0,1% в 2025 году

В Германии прогнозируют снижение роста экономики до 0,1% в 2025 году

Фото: Depositphotos

В 2025 году экономика Германии вырастет всего на 0,1%, что меньше прогнозируемых в сентябре 0,8%. Об этом идет речь в совместном прогнозе ведущих экономических институтов страны, пишет Bloomberg.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Такой слабый прогноз стал следствием двух лет падения ВВП страны и новых угроз, в частности тарифной политики президента США Дональда Трампа.

В 2026 году ожидается несколько лучшая ситуация – рост на уровне 1,3%, что соответствует предварительным оценкам.

Читайте также Как немцы с опытом работы в России расширяют контакты с Украиной

"Геополитическая напряженность и протекционистская торговая политика США обостряют и без того напряженную экономическую ситуацию в Германии", – отметил руководитель отдела экономических исследований Института экономических исследований имени Лейбница (RWI) Торстен Шмидт.

Он добавил, что на экономику страны также влияет, что немецкие компании сталкиваются с усилением международной конкуренции – особенно со стороны Китая. Кроме того, Шмидт подчеркнул "структурную слабость", включая нехватку квалифицированной рабочей силы и чрезмерную бюрократию.

Прогноз включает американские тарифы на импорт алюминия, стали и автомобилей, но не учитывает более широкие пошлины, о которых Трамп объявил 2 апреля, а затем временно снизил в среду, 9 апреля.

Хотя эти меры могут нанести еще больший вред, институты предостерегают, что их влияние трудно оценить количественно, поскольку они беспрецедентны.