В Германии прогнозируют стагнацию: экономика страны вырастет всего на 0,1% в 2025 году
В 2025 году экономика Германии вырастет всего на 0,1%, что меньше прогнозируемых в сентябре 0,8%. Об этом идет речь в совместном прогнозе ведущих экономических институтов страны, пишет Bloomberg.
Такой слабый прогноз стал следствием двух лет падения ВВП страны и новых угроз, в частности тарифной политики президента США Дональда Трампа.
В 2026 году ожидается несколько лучшая ситуация – рост на уровне 1,3%, что соответствует предварительным оценкам.
"Геополитическая напряженность и протекционистская торговая политика США обостряют и без того напряженную экономическую ситуацию в Германии", – отметил руководитель отдела экономических исследований Института экономических исследований имени Лейбница (RWI) Торстен Шмидт.
Он добавил, что на экономику страны также влияет, что немецкие компании сталкиваются с усилением международной конкуренции – особенно со стороны Китая. Кроме того, Шмидт подчеркнул "структурную слабость", включая нехватку квалифицированной рабочей силы и чрезмерную бюрократию.
Прогноз включает американские тарифы на импорт алюминия, стали и автомобилей, но не учитывает более широкие пошлины, о которых Трамп объявил 2 апреля, а затем временно снизил в среду, 9 апреля.
Хотя эти меры могут нанести еще больший вред, институты предостерегают, что их влияние трудно оценить количественно, поскольку они беспрецедентны.
- В конце сентября 2024 года Bloomberg писал, что, по оценкам правительства ФРГ, рост ВВП в этом году будет нулевым или даже отрицательным.
- Однако в октябре прогноз деловой активности в Германии улучшился. Это свидетельствует о том, что экономический спад в стране может закончиться.
- В конце октября 2024 года немецкая экономика избежала технической рецессии, показав неожиданный рост.