Бундестаг проголосував за реформу "боргового гальма": чому це важливо для України

Тепер Німеччина може виділити давно обіцяну військову допомогу Україні у 3 млрд євро

Фото: Flickr

Парламент Німеччини у вівторок, 18 березня, схвалив поправки до Конституції, які передбачають послаблення "боргового гальма". Це відкриває шлях до більших витрат на інфраструктуру та оборону, пише t-online.

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"Бундестаг схвалив історичний кредитний пакет вартістю сотні мільярдів євро на оборону, інфраструктуру та захист клімату", – сказано в пвоідомленні.

Нові правила управління боргом підтримали депутати Християнсько-демократичного союзу, соціал-демократи та "зелені".

"Боргове гальмо" – конституційне правило 2009 року, що обмежує державні запозичення для утримання структурного дефіциту на рівні 0,35% від ВВП.

Зміни передбачають, що витрати на оборону, цивільний захист, розвідувальні служби та кібербезпеку підпадатимуть під дію "боргового гальма" лише в межах одного відсотка від валового внутрішнього продукту, або приблизно 44 млрд євро ВВП 2024 року. Все, що понад цю суму, можна сплатити за допомогою кредитів.

Крім того, в Конституції ФРН буде закріплено спеціальний фонд у розмірі 500 млрд євро з метою зміцнення оборони й відродження економічного зростання Німеччини. З цієї суми 100 млрд євро виділяються федеральним землям і ще 100 млрд євро – на заходи із захисту клімату.

Перегляду цієї норми майбутній канлер Німеччини Фрідріх Мерц добивався перш ніж зміниться склад парламенту. У новому скликанні це може виявитися неможливим, бо у крайніх правих (AfD) і крайніх лівих (Die Linke) буде блокувальна меншість.

"Це чіткий сигнал нашим партнерам... але також ворогам нашої свободи: ми здатні себе захистити. Німеччина повертається. Німеччина робить значний внесок у захист свободи та миру в Європі", – казав Мерц на пресконференції минулого тижня.

Мерц наголошував, що після голосування чинний канцлер Шольц зможе виділити давно обіцяну військову допомогу Україні у 3 млрд євро.