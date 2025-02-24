FT: У нового уряду Німеччини будуть проблеми зі збільшенням допомоги Україні

AfD та Die Linke набрали достатньо голосів, щоб створити "блокувальну меншість" у парламенті Німеччині

Фрідріх Мерц (Фото: EPA / RONALD WITTEK)

Християнсько-демократичний союз на чолі з Фрідріхом Мерцем хоч і виграв вибори у Німеччині 23 лютого, але зіткнувся з серйозними перешкодами для збільшення оборонних витрат та військової допомоги Україні, йдеться в статті Financial Times.

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Головна проблема – це так зване "боргове гальмо" – конституційне правило 2009 року, що обмежує державні запозичення для утримання структурного дефіциту на рівні 0,35% від ВВП.

Крайні праві (AfD) та крайні ліві (Die Linke) партії разом отримали достатньо місць (понад 210), щоб блокувати будь-які зміни до цього правила. Водночас AfD підтримує збільшення оборонних витрат, але виступає проти допомоги Україні, а Die Linke підтримує реформу "боргового гальма", але не підтримує збільшення військових витрат і військову допомогу Україні.

Результати виборів у Бундестаг-2025 Християнсько-демократичний союз / Християнсько-соціальний союз CDU/CSU – 28,52% (208 мандатів);

Альтернатива для Німеччини AfD – 20,8% (208 мандатів);

Соціал-демократична партія SPD – 16,41% (120 мандатів);

Союз 90/Зелені Grüne – 11,61% (85 мандатів);

Ліві Die Linke – 8,77% (64 мандати);

Союз південношлезвігських виборців SSW – 0,15% (1 мандат);



Альянс Сари Вагенкнехт BSW – 4,97% (0 мандатів);

Вільна демократична партія FDP – 4,33% (0 мандатів);

Інші – 4,44% (0 мандатів). Християнсько-демократичний союз / Християнсько-соціальний союз CDU/CSU – 28,52% (208 мандатів);Альтернатива для Німеччини AfD – 20,8% (208 мандатів);Соціал-демократична партія SPD – 16,41% (120 мандатів);Союз 90/Зелені Grüne – 11,61% (85 мандатів);Ліві Die Linke – 8,77% (64 мандати);Союз південношлезвігських виборців SSW – 0,15% (1 мандат);Альянс Сари Вагенкнехт BSW – 4,97% (0 мандатів);Вільна демократична партія FDP – 4,33% (0 мандатів);Інші – 4,44% (0 мандатів).

Ситуація ускладнюється поверненням Дональда Трампа до Білого дому у США та його погрозами щодо виведення американських гарантій безпеки з Європи, що змушує європейських лідерів шукати шляхи заповнення цього вакууму.

Експерти вважають, що без змін до "боргового гальма" або створення спеціального фонду Німеччина не зможе профінансувати необхідні інвестиції в інфраструктуру й оборону.

"У той час, коли вкрай важливо збільшити видатки на військові потреби та підтримку України, а також знизити податкове навантаження для працівників і компаній, Німеччина може постати перед труднощами у пошуку необхідного фінансового ресурсу. Нездатність наростити військові витрати може поставити Німеччину в скрутне становище перед партнерами по НАТО. А роздратувавши президента США Дональда Трампа, можна підвищити ризик торговельної війни між США та ЄС", — вважає головний економіст Berenberg Bank Гольгер Шмідінг.

Ян Техау, аналітик з питань Німеччини та європейської оборони в консалтинговій компанії Eurasia Group, заявив: "Щодо одного з найважливіших питань — можливо, навіть найважливішого — для майбутнього уряду існує блокувальна меншість... Це величезна проблема".

Розглядаються різні варіанти вирішення ситуації, включно й можливі переговори з Die Linke або оголошення надзвичайного стану, але кожен з цих варіантів має свої складнощі та ризики.