ЄС пом'якшить фіскальні вимоги до країн блоку, щоб збільшити видатки на оборону

Єврокомісія активує застереження до Пакту стабільності та зростання ЄС. Це вже робили під час пандемії COVID

Президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн на Мюнхенській безпековій конференції 14 лютого 2025 року (фото - EPA)

Європейський Союз планує активувати застереження до Пакту стабільності та зростання ЄС, що дозволить країнам-членам збільшити витрати на оборону. Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила на Мюнхенській безпековій конференції.

"Під час попередніх надзвичайних криз [...] ми надали державам-членам додаткові фінансові можливості, активувавши застереження про звільнення [від дотримання Пакту]. Простіше кажучи, ми надали державам-членам можливість суттєво збільшити державні інвестиції, пов'язані з кризою. Я вважаю, що зараз ми перебуваємо в черговому періоді кризи, яка потребує аналогічного підходу", – заявила фон дер Ляєн.

Єврокомісія також запропонує "ширший пакет індивідуальних інструментів" для різних країн ЄС, а інвестиційні пріоритети буде визначено на загальноєвропейському рівні.

Зараз Євросоюз витрачає на оборону близько 2% свого сукупного ВВП, з 2022 року ці витрати зросли з 200 до 320 млрд євро на рік. Але, за словами глави Єврокомісії, "потрібно буде значно збільшити цю цифру ще раз". Тому що зростання "від трохи менше ніж 2% до більш як 3% означатиме сотні мільярдів додаткових інвестицій щороку".

Пакт стабільності та зростання зобов'язує країни ЄС підтримувати дефіцит державного бюджету на рівні менше ніж 3% ВВП, а рівень держборгу – менше ніж 60% ВВП. Невиконання цієї вимоги може призвести до санкцій Брюсселя.

Раніше Єврокомісія вже припиняла дію Пакту під час пандемії коронавірусу, щоб надати урядам можливість надати допомогу компаніям та громадянам.

Наприкінці січня країни ЄС, що межують з Росією, закликали подвоїти витрати на оборону. Литва, Естонія, Латвія і Польща оцінили термінові потреби ЄС в обороні у 100 млрд євро. Вони вважають, що оборонні інвестиції мають спиратися на спільні запозичення.

Раніше фон дер Ляєн заявляла, що ЄС необхідно інвестувати не менше 500 млрд євро в оборону протягом наступного десятиліття.