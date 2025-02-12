Повномасштабна війна в Україні підняла світові витрати на оборону до $2,46 трлн

Оборонні витрати у світі зросли на 7,4%. Винятком стала Африка на південь від Сахари

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Повномасштабне вторгнення Росії в Україну призвело до збільшення оборонних витрат у світі до $2,46 трлн у 2024 році. Про це свідчать дані звіту Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

Зростання також прискорилося. У 2024 році воно сягало 7,4%, тоді як у 2023 році – 6,5%, а у 2022-му – 3,5%. Як наслідок, минулого року оборонні витрати у світі зросли в середньому до 1,9% ВВП порівняно із 1,6% у 2022 році і 1,8% у 2023 році.

Зростання було зумовлене погіршенням безпекового середовища і загостренням сприйняття загроз. Крім того, послаблення інфляції дозволило багатьом країнам інвестувати в нові можливості, зокрема в оборону.

Єдиним регіоном, де видатки на оборону не збільшились, а скоротились на 3,7%, стала Африка на південь від Сахари.

За останній рік загальні витрати Європи на оборони зросли на 11,7% і досягли $457 млрд. Регіональне зростання було зумовлене збільшенням оборонного бюджету Німеччини на 23,2%. Країна випередила Велику Британію, і посіла друге після США місце за рівнем оборонних витрат.

Найбільше зросли загальні військові витрати Росії – на 41,9%. У грошовому еквіваленті – це $145,9 млрд (13,1 трлн рублів). За паритетом купівельної спроможності загальні військові витрати РФ у 2024 році досягли $462 млрд, що перевищує загальний показник Європи.

Російські оборонні витрати у 2024 році становили 6,7% ВВП – понад удвічі більше, ніж у роки перед початком повномасштабної війни в Україні.

Водночас зростання оборонних видатків США у 2024 році залишалося обмеженим Законом про бюджетну відповідальність від 2023 року. Вплив Дональда Трампа на оборонний бюджет США поки залишається невизначеним.

У січні Трамп заявив, що мінімальний рівень витрат для членів НАТО має зрости до 5% ВВП. Якби європейські члени НАТО зберегли темпи зростання до 2024 року, то витрати на оборону досягли б в середньому 3% ВВП протягом п'яти років і 5% – протягом десяти.

Оборонні бюджети країн Азії продовжували зростати помірними темпами, що відповідає їхній траєкторії за останнє десятиріччя. Так, видатки на оборону Китаю зросли на 7,4%, випередивши середній показник у 3,9% для решти країн регіону.

Фото: Міжнародний інститут стратегічних досліджень