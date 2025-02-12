Полномасштабная война в Украине подняла мировые расходы на оборону до $2,46 трлн

Оборонные расходы в мире выросли на 7,4%. Исключением стала Африка на юг от Сахары

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Полномасштабное вторжение России в Украину привело к увеличению оборонных расходов в мире до $2,46 трлн в 2024 году. Об этом свидетельствуют данные отчета Международного института стратегических исследований.

Рост тоже ускорился. В 2024 году оно достигало 7,4%, тогда как в 2023 году – 6,5%, а в 2022-м – 3,5%. Как следствие, в прошлом году оборонные расходы в мире выросли в среднем до 1,9% ВВП по сравнению с 1,6% в 2022 году и 1,8% в 2023 году.

Рост был обусловлен ухудшением среды безопасности и обострением восприятия угроз. Кроме того, ослабление инфляции позволило многим странам инвестировать в новые возможности, в частности в оборону.

Единственным регионом, где расходы на оборону не увеличились, а сократились на 3,7%, стала Африка к югу от Сахары.

За последний год общие расходы Европы на обороны выросли на 11,7% и достигли $457 млрд. Региональный рост был вызван увеличением оборонного бюджета Германии на 23,2%. Страна опередила Великобританию и заняла второе после США место по уровню оборонительных расходов.

Более всего выросли общие военные расходы России – на 41,9%. В денежном эквиваленте – это $145,9 млрд (13,1 трлн рублей). По паритету покупательной способности общие военные расходы РФ в 2024 году достигли $462 млрд, что превышает общий показатель Европы.

Российские оборонные расходы в 2024 году составили 6,7% ВВП – более чем в два раза больше, чем в годы перед началом полномасштабной войны в Украине.

В то же время, рост оборонных расходов США в 2024 году оставался ограниченным Законом о бюджетной ответственности от 2023 года. Влияние Дональда Трампа на оборонный бюджет США пока остается неопределенным.

В январе Трамп заявил, что минимальный уровень расходов для членов НАТО должен вырасти до 5% ВВП. Если бы европейские члены НАТО сохранили темпы роста до 2024 года, то затраты на оборону достигли бы в среднем 3% ВВП в течение пяти лет и 5% – в течение десяти.

Оборонные бюджеты стран Азии продолжали расти умеренными темпами, что соответствует их траектории за последнее десятилетие. Так, расходы на оборону Китая выросли на 7,4%, опередив средний показатель в 3,9% для остальных стран региона.

Фото: Международный институт стратегических исследований