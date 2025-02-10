Трамп хочет сократить бюджет Пентагона на миллиарды. Маск поможет найти лишние расходы
Президент США Дональд Трамп заявил, что будет пытаться сократить миллиарды долларов из бюджета Пентагона. Это будет следующая цель в рамках усилий Илона Маска по сокращению расходов правительственных учреждений США. Об этом пишет Financial Times.
Трамп в интервью поддержал усилия Маска по сокращению расходов через Департамент правительственной эффективности (DOGE), несмотря на то что он сталкивается с неудачами в федеральных судах и обвинениями со стороны демократов в превышении полномочий.
Трамп сказал, что Маск был "потрясающим" и "очень помог" в поиске возможностей сокращения расходов в федеральном правительстве.
Он отметил, что Министерство обороны США, годовой бюджет которого составляет около $800 млрд, будет следующим в поле зрения Маска.
"Давайте проверим армию. Мы найдем миллиарды, сотни миллиардов долларов мошенничества и злоупотреблений. Вы знаете, люди избрали меня за это", – отметил Трамп.
Потенциальная роль Маска в поиске экономии в Пентагоне уже вызвала обеспокоенность потенциальным конфликтом интересов, учитывая, что его SpaceX и ее дочерняя компания Starlink имеют контракты с правительством.
"Президент хочет иметь возможность решать, как и куда тратить деньги, чтобы он мог вознаграждать своих политических друзей и наказывать своих политических врагов. Это и есть уничтожение демократии", – заявил сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи в интервью ABC.
- С ноября 2024 года команда Трампа готовила чистки чиновников в Пентагоне, связанных с генералом Милли.
- Тогда же Трамп заявил о намерении назначить главой Пентагона Пита Хегсета, что вызвало скептицизм среди экс-чиновников США.