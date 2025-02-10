Трамп хочет сократить бюджет Пентагона на миллиарды. Маск поможет найти лишние расходы

Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет пытаться сократить миллиарды долларов из бюджета Пентагона. Это будет следующая цель в рамках усилий Илона Маска по сокращению расходов правительственных учреждений США. Об этом пишет Financial Times.

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Трамп в интервью поддержал усилия Маска по сокращению расходов через Департамент правительственной эффективности (DOGE), несмотря на то что он сталкивается с неудачами в федеральных судах и обвинениями со стороны демократов в превышении полномочий.

Трамп сказал, что Маск был "потрясающим" и "очень помог" в поиске возможностей сокращения расходов в федеральном правительстве.

Он отметил, что Министерство обороны США, годовой бюджет которого составляет около $800 млрд, будет следующим в поле зрения Маска.

"Давайте проверим армию. Мы найдем миллиарды, сотни миллиардов долларов мошенничества и злоупотреблений. Вы знаете, люди избрали меня за это", – отметил Трамп.

Потенциальная роль Маска в поиске экономии в Пентагоне уже вызвала обеспокоенность потенциальным конфликтом интересов, учитывая, что его SpaceX и ее дочерняя компания Starlink имеют контракты с правительством.

"Президент хочет иметь возможность решать, как и куда тратить деньги, чтобы он мог вознаграждать своих политических друзей и наказывать своих политических врагов. Это и есть уничтожение демократии", – заявил сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи в интервью ABC.