Трамп хоче скоротити бюджет Пентагону на мільярди. Маск допоможе знайти зайві витрати

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Президент США Дональд Трамп заявив, що намагатиметься скоротити мільярди доларів з бюджету Пентагону. Це буде наступна ціль у межах зусиль Ілона Маска зі скорочення витрат урядових установ США. Про це пише Financial Times.

Трамп в інтерв'ю підтримав зусилля Маска зі скорочення витрат через Департамент урядової ефективності (DOGE), попри те що він стикається із невдачами у федеральних судах і звинуваченнями з боку демократів у перевищенні повноважень.

Трамп сказав, що Маск був "приголомшливим" і "дуже допоміг" у пошуку можливостей скорочення витрат у федеральному уряді.

Він зазначив, що Міністерство оборони США, річний бюджет якого становить близько $800 млрд, буде наступним у полі зору Маска.

"Перевірмо армію. Ми знайдемо мільярди, сотні мільярдів доларів шахрайства і зловживань. Ви знаєте, люди обрали мене за це", – зазначив Трамп.

Потенційна роль Маска у пошуку економії в Пентагоні вже викликала занепокоєння щодо потенційного конфлікту інтересів, враховуючи, що його SpaceX та її дочірня компанія Starlink мають контракти з урядом.

"Президент хоче мати можливість вирішувати, як і куди витрачати гроші, щоб він міг винагороджувати своїх політичних друзів і карати своїх політичних ворогів. Це і є знищенням демократії", – заявив сенатор-демократ від штату Коннектикут Кріс Мерфі в інтерв'ю ABC.