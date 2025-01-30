Країни ЄС, що межують з Росією, закликали подвоїти витрати на оборону

Литва, Естонія, Латвія і Польща оцінили термінові потреби ЄС в обороні у 100 млрд євро

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Литва, Естонія, Латвія і Польща вважають, що Євросоюз має подвоїти витрати на оборону, щоб бути готовим до "надзвичайних військових обставин". Про це пише Bloomberg.

Чотири країни ЄС, які межують з Росією, оцінюють термінові потреби в обороні у 100 млрд євро. Вони вважають, що оборонні інвестиції мають спиратися на спільні запозичення.

Для цього треба дозволити Європейському інвестиційному банку витрачати кошти на основні потреби оборони та співпрацювати з європейськими партнерами за межами блоку.

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Згідно з оцінками, що представлені у документі, з яким ознайомилося агентство, поточні військові витрати держав-членів ЄС становитимуть близько 326 млрд євро у 2024 році. Якщо блок хоче досягти цільового показника витрат у розмірі не менш ніж 3% від валового внутрішнього продукту, ця цифра має подвоїтися.

Зараз ЄС готує нову оборонну стратегію, і лідери блоку мають неформально зустрітися у понеділок у Брюсселі, щоб висловити свої пропозиції.

Цей проєкт має бути представлений у березні, а ухвалити його планується до кінця року.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявляла, що ЄС необхідно інвестувати не менше 500 млрд євро в оборону протягом наступного десятиліття. Однак у документі, з яким ознайомився Bloomberg, йдеться, що існують нагальні потреби, які не можуть чекати до наступного бюджетного циклу 2028 року.

Чотири країни ЄС попереджають, що Росія вже почала нарощувати свої військові сили та виробляє втричі більше артилерійських снарядів, ніж Європа та США разом узяті.

Згідно з документом, потреби ЄС передбачають щонайменше 50 млрд євро для нарощування виробництва артилерії та стратегічних запасів.