Граничащие с Россией страны ЕС призвали удвоить расходы на оборону
Литва, Эстония, Латвия и Польша считают, что Евросоюз должен удвоить расходы на оборону, чтобы быть готовым к "чрезвычайным военным обстоятельствам". Об этом пишет Bloomberg.
Четыре страны ЕС, граничащие с Россией, оценивают срочные потребности в обороне в 100 млрд евро. Они считают, что оборонные инвестиции должны опираться на общие заимствования.
Для этого необходимо позволить Европейскому инвестиционному банку тратить средства на основные потребности обороны и сотрудничать с европейскими партнерами за пределами блока.
Согласно оценкам, представленным в документе, с которым ознакомилось агентство, текущие военные расходы государств-членов ЕС составят около 326 млрд евро в 2024 году. Если блок хочет достичь целевого показателя затрат в размере не менее 3% от валового внутреннего продукта, эта цифра должна быть удвоена.
Сейчас ЕС готовит новую оборонную стратегию и лидеры блока должны неформально встретиться в понедельник в Брюсселе, чтобы высказать свои предложения.
Этот проект должен быть представлен в марте, а принять его планируется до конца года.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что ЕС необходимо инвестировать не менее 500 млрд евро в оборону в течение следующего десятилетия. Однако в документе, с которым ознакомился Bloomberg, говорится, что существуют неотложные потребности, которые не могут ожидать следующего бюджетного цикла в 2028 году.
Четыре страны предупреждают, что Россия уже начала наращивать свои военные силы и производит втрое больше артиллерийских снарядов, чем Европа и США вместе взятые.
Согласно документу, потребности ЕС включают не менее 50 млрд евро для наращивания производства артиллерии и стратегических запасов.
- В ноябре 2024 года Bloomberg писал, что Европе придется удвоить расходы на оборону из-за агрессии РФ и победы Трампа.
- 15 января 2025 года Туск заявил, что Европа могла бы в десять раз превысить расходы России на оборону и укрепить защиту.
- 22 января польский премьер сказал, что Евросоюз должен вооружиться, чтобы "выжить" в неопределенном мире.