Граничащие с Россией страны ЕС призвали удвоить расходы на оборону

Литва, Эстония, Латвия и Польша оценили срочные потребности ЕС в обороне в 100 млрд евро

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Литва, Эстония, Латвия и Польша считают, что Евросоюз должен удвоить расходы на оборону, чтобы быть готовым к "чрезвычайным военным обстоятельствам". Об этом пишет Bloomberg.

Четыре страны ЕС, граничащие с Россией, оценивают срочные потребности в обороне в 100 млрд евро. Они считают, что оборонные инвестиции должны опираться на общие заимствования.

Для этого необходимо позволить Европейскому инвестиционному банку тратить средства на основные потребности обороны и сотрудничать с европейскими партнерами за пределами блока.

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Согласно оценкам, представленным в документе, с которым ознакомилось агентство, текущие военные расходы государств-членов ЕС составят около 326 млрд евро в 2024 году. Если блок хочет достичь целевого показателя затрат в размере не менее 3% от валового внутреннего продукта, эта цифра должна быть удвоена.

Сейчас ЕС готовит новую оборонную стратегию и лидеры блока должны неформально встретиться в понедельник в Брюсселе, чтобы высказать свои предложения.

Этот проект должен быть представлен в марте, а принять его планируется до конца года.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что ЕС необходимо инвестировать не менее 500 млрд евро в оборону в течение следующего десятилетия. Однако в документе, с которым ознакомился Bloomberg, говорится, что существуют неотложные потребности, которые не могут ожидать следующего бюджетного цикла в 2028 году.

Четыре страны предупреждают, что Россия уже начала наращивать свои военные силы и производит втрое больше артиллерийских снарядов, чем Европа и США вместе взятые.

Согласно документу, потребности ЕС включают не менее 50 млрд евро для наращивания производства артиллерии и стратегических запасов.