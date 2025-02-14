ЕС смягчит фискальные требования к странам блока, чтобы увеличить расходы на оборону
Европейский Союз планирует активизировать оговорку к Пакту стабильности и роста ЕС, что позволит странам-членам увеличить расходы на оборону. Об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила на Мюнхенской конференции безопасности.
"Во время предыдущих чрезвычайных кризисов [...] мы предоставили государствам-членам дополнительные финансовые возможности, активировав оговорку об освобождении [от соблюдения Пакта]. Проще говоря, мы предоставили государствам-членам возможность существенно увеличить государственные инвестиции, связанные с кризисом. Я считаю, что сейчас мы находимся в очередном периоде кризиса, который требует аналогичного подхода", – заявила фон дер Ляйен.
Еврокомиссия также предложит "широкий пакет индивидуальных инструментов" для разных стран ЕС, а инвестиционные приоритеты будут определены на общеевропейском уровне.
Сейчас Евросоюз тратит на оборону около 2% своего совокупного ВВП, с 2022 года эти расходы выросли с 200 до 320 млрд евро в год. Но, по словам главы Еврокомиссии, "предстоит значительно увеличить эту цифру еще раз". Потому что рост "от немногим менее 2% до более 3% будет означать сотни миллиардов дополнительных инвестиций ежегодно".
Пакт стабильности и роста обязывает страны ЕС поддерживать дефицит государственного бюджета на уровне менее 3% ВВП, а уровень госдолга – менее 60% ВВП. Несоблюдение этого требования может привести к санкциям Брюсселя.
Ранее Еврокомиссия прекращала действие Пакта во время пандемии коронавируса, чтобы предоставить правительствам возможность оказать помощь компаниям и гражданам.
В конце января страны ЕС, граничащие с Россией, призвали удвоить расходы на оборону. Литва, Эстония, Латвия и Польша оценили срочные потребности ЕС в обороне в 100 млрд евро. Они считают, что оборонные инвестиции должны опираться на общие заимствования.
Ранее фон дер Ляйен заявляла, что ЕС необходимо инвестировать не менее 500 млрд евро в оборону в течение следующего десятилетия.
- Полномасштабная война в Украине подняла мировые расходы на оборону до $2,46 трлн. Оборонные расходы в мире в 2024 году выросли на 7,4%. Исключением стала Африка к югу от Сахары.
- Украина в 2025 году потратит на оборону 2,2 трлн грн, что составит более 26% ВВП.