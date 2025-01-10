Расходы Украины на оборону вырастут до 26% ВВП в 2025 году

Акцент расходов на оборону в 2025 году — увеличение мощностей украинского ВПК

Фото: Миноброны/Facebook

Сектор безопасности и обороны будет профинансирован на 2,2 трлн грн в 2025 году, что составит более 26% ВВП. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Особый акцент сделан на увеличении возможностей украинского ОПК. Больше дронов, ракет, снарядов, артиллерии, бронированной техники", — уточнил премьер.

Расходы на оборону Украина финансирует из госбюджета. По данным Министерства финансов, за 11 месяцев 2024 года расходы бюджета на оборону составили 1,8 трлн грн и это составляло около 59% от всех бюджетных расходов. Всего за 2024 год из бюджета потрачено 3,49 трлн грн.

Также премьер-министр заявил, что Украина в текущем году значительно увеличит закупки вооружений у украинских производителей за деньги иностранных государств (т.н. "датская модель").

По данным Минобороны Вооруженные Силы Украины получили вооружение на 538 млн евро в 2024 году в рамках "датской модели". На 2025 год пока зарезервировано 180 млн евро.