Расходы госбюджета составили 3,49 трлн грн в 2024 году. В декабре — исторический рекорд

В декабре из госбюджета было потрачено на 148 млрд грн больше, чем в ноябре

Фото: пресс-служба НБУ

Расходы общего фонда государственного бюджета составили 3,488 млрд грн в 2024 году, что на 454 млрд грн больше, чем за 2023 год. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.

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В декабре расходы госбюджета составили 488 млрд грн.

"Практически пол триллиона гривен за один месяц. Это рекорд за всю историю", — прокомментировал цифры заместитель главы парламентского комитета по налогам и финансам Ярослав Железняк.

В ноябре было израсходовано 340,9 млрд грн бюджетных денег. В октябре расходы госбюджета составили 313 млрд грн, по сравнению с 249 млрд в сентябре и 286 млрд грн в августе.

За 2024 год в общий фонд государственного бюджета поступило 2,17 трлн грн.