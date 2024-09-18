Расходы госбюджета превысили 2 трлн грн с начала года — Минфин

В августе из госбюджета было израсходовано 286,2 млрд грн

Фото: пресс-служба НБУ

Общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составила 2,1 трлн грн за январь-август 2024 года, что на 206,5 млрд грн, или на 10,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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В августе было израсходовано 286,2 млрд грн. В июле – 264,3 млрд грн.

В структуре расходов больше всего направлено на оплату труда с начислением – 817,5 млрд грн (в августе – 109,6 млрд грн). Из них на денежное содержание военнослужащих направлено 620,2 млрд грн (82,3 млрд грн).

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На оплату использования товаров и услуг – 331,3 млрд грн (36,7 млрд грн). Из них 82 млрд грн – на поддержку Вооруженных Сил Украины и других военных формирований и правоохранительных органов.

На социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) – 376,7 млрд грн (48,2 млрд грн).

На субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям, организациям)- 192,2 млрд грн (23,6 млрд грн).

На обслуживание государственного долга – 204,1 млрд грн (49,2 млрд грн).

На трансферты местным бюджетам – 115,3 млрд грн (10,3 млрд грн).