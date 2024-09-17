Вечером 13 сентября правительство одобрило проект госбюджета на 2025 год. Расходы бюджета планируют на уровне почти 3,94 трлн грн, а финансирование сектора безопасности и обороны вырастет с 2,18 до 2,22 трлн грн, что составляет 26,3% от прогнозируемого ВВП страны.

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Больше всего средств получит Министерство обороны. На 2025 год ему предусмотрено 1,57 трлн грн. Эта сумма больше начального плана 2024 года, однако меньше ожидаемых расходов после возможной корректировки бюджета 2024 года.

Бюджеты СБУ и ГУР МО на 2025 год, согласно проекту, остаются почти неизменными или даже сокращаются по сравнению с 2024 годом. Так, Служба безопасности должна получить 41,7 млрд – как и в 2024 году, а Главное управление разведки столкнется с сокращением выделенных средств – на 5,8 млрд грн (-23,2%).

Значительное увеличение финансирования ожидает Министерство внутренних дел – до 438,2 млрд грн, что на 86,4 млрд грн больше (+24,6%), чем планировалось на 2024 год.

Следует понимать, что сравнивать первоначальные запланированные расходы не очень корректно, ведь как показывает практика, в течение года расходы на оборону увеличивают и на самом деле они выше запланированных цифр. Правительство в проекте бюджета закладывает уровень расходов, который позволяет ему прогнозируемый уровень доходов бюджета.