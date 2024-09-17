Увечері 13 вересня уряд схвалив проєкт держбюджету на 2025 рік. Видатки бюджету планують на рівні майже 3,94 трлн грн, а фінансування сектору безпеки та оборони зросте з 2,18 до 2,22 трлн грн, що становить 26,3% від прогнозованого ВВП країни.

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Найбільше коштів отримає Міністерство оборони. На 2025 рік для нього передбачено 1,57 трлн грн. Ця сума є більшою за початковий план 2024 року, проте меншою за очікувані витрати після можливого коригування бюджету 2024 року.

Бюджети СБУ та ГУР МО на 2025 рік, згідно із проєктом, залишаються майже незмінними або навіть скорочуються проти 2024 року. Так, Служба безпеки має отримати 41,7 млрд – як і в 2024 році, а Головне управління розвідки стикнеться зі скороченням виділених коштів – на 5,8 млрд грн (-23,2%).

Натомість значне збільшення фінансування очікує на Міністерство внутрішніх справ – до 438,2 млрд грн, що на 86,4 млрд грн більше (+24,6%), ніж планувалося на 2024 рік.

Варто розуміти, що порівнювати початкові заплановані видатки не дуже коректно, адже як показує практика, протягом року видатки на оборону збільшують і насправді вони вищі за заплановані цифри. Уряд у проєкті бюджету закладає такий рівень видатків, який дозволяє йому прогнозований рівень доходів бюджету.