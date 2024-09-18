Видатки держбюджету перевищили 2 трлн грн з початку року — Мінфін

У серпні з держбюджету було витрачено 286,2 млрд грн

Фото: пресслужба НБУ

Загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 2,1 трлн грн за січень-серпень 2024 року, що на 206,5 млрд грн, або на 10,9% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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У серпні було витрачено 286,2 млрд грн. У липні – 264,3 млрд грн.

У структурі видатків найбільше спрямовано на оплату праці з нарахуванням – 817,5 млрд грн (у серпні – 109,6 млрд грн). З них на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 620,2 млрд грн (82,3 млрд грн).

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На оплату використання товарів та послуг – 331,3 млрд грн (36,7 млрд грн). З них 82 млрд грн – на підтримку Збройних Сил України та інших військових формувань та правоохоронних органів.

На соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) – 376,7 млрд грн (48,2 млрд грн).

На субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 192,2 млрд грн (23,6 млрд грн).

На обслуговування державного боргу – 204,1 млрд грн. (49,2 млрд грн).

На трансферти до місцевих бюджетів – 115,3 млрд грн (10,3 млрд грн).