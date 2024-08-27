Видатки держбюджету на оборону досягли 1 трлн грн з початку року
Видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки та оборони становили 1 трлн грн у січні-липні 2024 року. Це 58,1% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
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У липні з держбюджету використано 161,6 млрд грн на потреби оборони.
Кошти були спрямовані на:
- грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу, поліцейських
- придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), паливно-мастильних матеріалів, харчових продуктів
- медичне забезпечення
- інші витрати на забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.
Безпека та оборона залишаються абсолютним пріоритетом та найбільшою статтею видатків державного бюджету. Військові витрати покривають виключно коштом внутрішніх надходжень та запозичень.
У міністерстві закликають підтримувати Збройні Сили України, сумлінно сплачуючи податки, а також інвестувати у військові облігації, адже це основні джерела фінансування безпеки та оборони України.
- У січні-липні 2024 року видатки держбюджету зросли до 1,8 трлн грн.
- У липні АРМА перерахувало до держбюджету 781,4 млн грн. Це рекорд за вісім років роботи.