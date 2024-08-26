Рекорд за вісім років роботи. АРМА у липні перерахувало до держбюджету 781,4 млн грн

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Агентство з розшуку та управління активами (АРМА) у липні перерахувало до держбюджету 781,4 млн грн від управління арештованими активами. Це найбільша сума за всі вісім років роботи Агентства.

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Про це повідомив перший заступник голови комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Крім того, в липні АРМА закінчило передання до держуправління активів Межигір’я. Тож через 10 років після відкриття колишньої резиденції президента-втікача Віктора Януковича для всіх, кошти від квитків, оренди та інших аспектів функціонування парку будуть іти у бюджет.

"Що насторожує, під час проведення ревізії рухомого майна для передачі в держуправління було виявлено понад 500 об’єктів, які раніше не значилися в описах, зокрема, витвори мистецтва, ікони, барельєфи, люстри та інші цінні предмети", – сказано у липневому дайджесті щодо роботи АРМА.

За результатами електронних аукціонів на порталі Prozorro.Продажі у липні АРМА реалізувало:

→ ноутбуки MacBook та моноблоки iMac від Apple за ціною 8,61 млн грн. Також покупець сплатив 3,04 млн грн митних платежів;

→ баггі Traxter, який належав Віктору Медведчуку, за ціною 761 800 грн;

→ мобільні телефони Apple, Poco, Xiaomi, Doogee на суму 11,7 млн грн. Також покупець сплатив 10,65 млн грн митних платежів;

→ планшети та комп’ютери Apple, Xiaomi, Redmi, Samsung на суму 3,27 млн грн та 1,82 млн грн митних платежів.

Щодо яхти Royal Romance, яка належала Медведчуку, то в липні АРМА отримало ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, яка дає дозвіл Агентству управляти цим активом.

Разом із цим, ця ухвала не дає можливості АРМА реалізовувати яхту. Агентство звернулося до Офісу генпрокурора із запитом змінити ухвалу та надати право на реалізацію.

Утім, лишається невирішеною проблема зі скасуванням арешту на яхту Окружним судом міста Спліт через відсутність обвинувального акту у відповідній кримінальній справі від Офісу генпрокурора.